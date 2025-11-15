В Челябинске почти на сутки задержали рейс в Норильск

Пассажиры остаются в аэропорту «Курчатов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска (Баландино) задержали рейс № 1279 авиакомпании «Red Wings» до Норильска. По расписанию он должен был вылететь 15 ноября в 7:25 утра, но самолет улетит не раньше 1:40 ночи 16 ноября. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«15.11.2025 в аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 1279 авиакомпании „Red Wings“ в Норильск. Время вылета по расписанию 07 часов 25 минут. Планируемое время вылета 01 час 40 минут 16.11.2025», — говорится в сообщении прокуратуры.

Задержка произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту, куда должен был прибыть рейс. Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров не были нарушены, в том числе за предоставлением им услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами. Пассажиры пока остаются в аэропорту, но в ближайшее время их разместят в гостиницах.

Продолжение после рекламы