В аэропорту Челябинска объявили о задержках внутренних и заграничных рейсов

В аэропорту Челябинска 15 ноября 2025 года произошли задержки как вылетающих, так и прибывающих рейсов. Среди задержанных — самолеты в Москву, Хургаду, Санкт-Петербург, Краснодар. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Задержки затронули рейсы нескольких авиакомпаний, включая «Победу», «Алмазриа эйрлайнс», Smartavia, NordStar. В частности, рейс ДР6570 авиакомпании «Победа» в Москву по расписанию должен был вылететь в 06:30, но расчетное время вылета сдвинулось на 08:15. Рейс LMU694 «Алмазриа эйрлайнс» до Хургады запланирован на 07:40, однако теперь ожидается в 11:20. На два с половиной часа позже вылетит из аэропорта Курчатов рейс в Санкт-Петербург и почти на полтора часа — в Краснодар.

С опозданием прибудут в Челябинск два рейса из Санкт-Петербурга, по одному — из Москвы, Норильска и Хургады. Задержки составляют от полутора до 4,5 часов.

