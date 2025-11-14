Челябинцев предупредили об опасной погоде на следующей неделе. Скрин
Прогнозируемый дождь грозит пешеходам и автомобилистам гололедом в ночные часы
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В начале предстоящей недели в Челябинске прогнозируется замерзающий дождь и гололед, который может осложнить передвижение пешеходов и автомобилистов. Днем, в период с 17 по 23 ноября, сохранится плюсовая температура, при этом в ночные часы столбик термометра будет доходить до пяти градусов ниже нуля. Об этого говорится в сводке синоптиков «Гисметео».
«Во вторник, 18 ноября, ожидается замерзающий дождь, гололед. Осадки в виде дождя предполагаются и в среду. В четверг пойдет снег», — отмечается в прогнозе метеорологов.
В среду и четверг, 19 и 20 ноября, будет сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. К концу недели осадки прекратятся — придет облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен только в конце воскресения.
Как сообщало URA.RU ранее, вторая половина ноября в Челябинске будет аномально бесснежной. Дневную температура во второй половине ноября синоптики обещают преимущественно плюсовую, которая станет колебаться от одного до восьми градусов тепла.
Челябинцев предупредили о дожде и гололеде
Фото: скрин «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!