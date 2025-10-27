Кто такие ОПГ «Махонинские» из Челябинска, чье имущество потребовала изъять Генпрокуратура РФ

ОПГ было создано братьями, которые «использовали свой криминальный опыт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Советский райсуд с требованием признать объединение «Махонинские» из Челябинска экстремистским и запретить его. В пользу государства ведомство намерено взыскать имущество на сумму около 2,5 миллиардов рублей. В списке на национализацию более ста объектов недвижимости, автомобилей, маломерные суда. Что известно об ОПГ «Махонинские» и ее основателях Александре и Андрее — в материале на URA.RU.

Требования к ОПГ «Махонинские» от Генпрокуратуры РФ

Как указано в иске ведомства, ОПГ «Махонинские» занимались «вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области и конкурентов». Иск подан в Советский районный суд Челябинска. В списке 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники, знакомые. Еще пять человек и семь компаний обозначены как заинтересованные лица.

Обыски в одном из коттеджей братьев Махониных





Практически одновременно с подачей иска сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия на объектах. Обыски прошли, в том числе и в коттеджах братьев Махониных, сообщил источник URA.RU.

Чем владеют братья Махонины

В списке компаний, которыми владеют Андрей и Александр Махонин, находятся «Реси», «Юрьевский Торговый Комплекс», магазин № 8 «Ткани», «Оргмедкорпорация», «Скиф-Д», «Армада», ПКФ «Надежда», «Проминвест» и «Техногаз». Ранее братья были владельцами компаний «Тракторострой», ЧЗ «ПС», ЗАО «Смолино», ЗАО «Уральский самоцвет». Сейчас фирмы принадлежат другим лицам.

Махонины в разные годы владели еще 14 компаниями, деятельность которых прекращена. Среди них — казино «Шанс» в Ленинском районе. Оно прекратило работу после запрета казино. По данным силовых ведомств, сейчас Махонины контролируют 109 объектов недвижимости и 12 единиц автотранспорта.

Кто такие братья Махонины

В бизнес-кругах больше известен старший брат — Александр. Андрей Махонин в 2020 году был признан банкротом из-за долгов банкам. Официально на тот момент он работал председателем правления в ГСК-318. Средняя его заработная плата, согласно справкам о доходах физических лиц, составляла 13 800 рублей.

В 2000-х в семье Махониных произошло несчастье. Младший брат Юрий трагически погиб, спасая детей. Его сын Никита сейчас тоже находится в семейном бизнесе.

Первый капитал Махонины заработали продажей алкоголя и товарами народного потребления. Были владельцами компании «Антей», основанной в 1991 году.

Александр и Андрей Махонины долгое время занимались греко-римской борьбой. Материально поддерживали челябинских борцов-классиков. Еще одна страсть Андрея Махонина — спортивные автомобили марки Merсedes.





Каких взглядов придерживаются братья Махонины

Деятельность ОПГ «Махонинские» основана на общих идеологических и имущественных интересах его участников. Участники придерживаются взглядов и идей международного движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории Российской Федерации, говорится в иске Генпрокуратуры РФ.





За что судили Андрея и Александра Махониных

Объединение было создано в 1990-х года. Как говорится в иске, братья Махонины «использовали для его создания свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников». Андрей Махонин в 1983 году был осужден за хулиганство, сопряженное с причинением телесных повреждений, в 1985 году — за незаконную торговлю подакцизными товарами, в 1999 году — за самоуправство.

Александр Махонин в 1990 году был осужден за покушение на убийство. Максим Попов, который числится в числе ответчиков и в иске назван телохранителем братьев, в августе 1993 года был осужден за разбойное нападение.

Криминальная история успеха Махониных

Как полагает Генпрокуратура РФ, именно с помощью криминала в 1999 году колхозный рынок на улице Дзержинского в Челябинске был захвачен ОПГ, а его доли переданы семье Махониных. Аналогичная схема использовалась для приобретения братьями развлекательного комплекса, ранее более известного как «Монте-Карло».

Махонины контролировали ночные клубы в Челябинске и Миассе





Махониным приписывают контроль над многими досуговыми заведениями Ленинского района Челябинска и Копейска. В начале 2000-х Махонины купили на северо-западе Челябинска здание бывшей фабрики художественных изделий. Там открыли самый крупный на тот момент в городе досуговый комплекс — «Галактика развлечений», а рядом построили сауну и фабрику элитной мебели «Монбельер».

Позднее в центре Челябинска они открыли заведение «МегаЧел» (бывший «Монте-Карло», «Три Икса»). Владели им 50/50 с вдовой одного из собственников Любовью Шевчук. По данным Генпрокуратуры РФ, когда в 2008 году совладелец здания отказался передать в ОПГ 20%, он был забит до смерти. Наследникам пришлось передать долю по заниженной цене.

Еще одним активом Махониных стал скандальный РК «Звездный» в Миассе. По концепции заведение напоминало челябинскую «Галактику». Одним из первых арендаторов был Роберт Назарян, которого считают организатором беспорядков на рок-фестивале «Торнадо». Имя Александра Махонина также называлось в числе возможных организаторов бойни на «Торнадо».

В 2000-х годах братья Махонины входили в состав учредителей одного из строящихся развлекательных комплексов в Сочи. Но из бизнеса в итоге вышли.





«Махонинские» и «Торнадо-2010»





Нападение на зрителей рок-фестиваля произошло 29 августа в Миассе в детском лагере имени Зои Космодемьянской. Около 20:00 во время выступления панк-группы «Тараканы!» на территорию ворвалась группа злоумышленников и начала избивать зрителей битами. Нападавшим было от 20 до 40 лет, все они были раздеты по пояс. Всего около ста человек. Официально пострадавшими числятся 37 человек.

Почти сто человек с битами напали на зрителей рок-фестиваля





К нападению причастны ОПГ «Махонинские». Как говорится в иске Генпрокуратуры РФ, «членами объединения Махониных организованы массовые беспорядки, в которых участвовали более 80 спортсменов, вооруженных травматическим огнестрельным оружием, битами, металлическими трубами». Сами руководители наблюдали за происходящим, находясь неподалеку. В 2014 году Максим Попов** и Александр Гирь** (оба включены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) получили сроки по делу о массовых беспорядках и экстремизме.

Братьев Махониных к ответственности не привлекли. Генпрокуратура это связывает с их неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами. Представители группировки поддерживали контакты с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также бывшим первым заместителем председателя Законодательного собрания региона Константином Струковым.

Сейчас ОПГ поддерживает отношения с руководителями преступных организаций и контролирует часть доходов от исправительных учреждений, пишет «Коммерсант». По данным Росфинмониторинга, объединение выводило получаемые от коммерческой деятельности средства за пределы Российской Федерации.

* Признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.