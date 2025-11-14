Для жестоко убитой в Челябинске девочки устроили тайные похороны

Похороны ребенка состоялись в башкирском селе Ильчино Фото: Размик Закарян © URA.RU

Обнаруженную мертвой в одной из съемных квартир Челябинска пятилетнюю девочку похоронили в Башкирии, в родном селе ее биологического отца. Прощание с ребенком прошло в селе Ильчино Учалинского района. Об этом рассказали очевидцы — друзья и знакомые 43-летней женщины, подозреваемой в убийстве дочери.

«Биологический отец девочки, который живет в Уфе и разошелся с супругой сразу после рождения ребенка, после проведения судмедэкспертиз забрал тело дочери для захоронения в родной Башкирии. На прощании присутствовали только некоторые члены семьи. Оно прошло очень быстро, как будто тайные похороны», — пишет агентство Регнум.

По сведениям издания, друзья и знакомые семьи хотели принять участие в прощании с девочкой, однако отец погибшей отказался от помощи. В небольшом селе Ильчино, где знали и ребенка, и ее мать, многие были готовы помочь с организацией похорон, но мужчина все сделал самостоятельно.

Как сообщало URA.RU ранее, 3 ноября в квартире одного из домов Челябинска нашли мертвой пятилетную девочку. Тело ребенка с ножевыми ранениями оказалось спрятано в диван. Была задержана мать девочки, снимавшая жилье.