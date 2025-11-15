Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Гидрометцентр предупредил москвичей об обледенении дорог

15 ноября 2025 в 10:43
Жителей Москвы ожидает пасмурная погода с мокрым снегом

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня в Москве и области будет пасмурная погода с мокрым снегом — прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Такие данные приводятся в прогнозе Гидрометцентра. 

«Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения с 21 часа 15 ноября до 12 часов 17 ноября. На дорогах ожидается гололедица, днем 17 ноября налипание мокрого снега на провода и деревья», — передает Гидрометцентр на своем сайте. 

Температура воздуха днем составит примерно +2 градуса, но из-за высокой влажности (до 87 %) ощущение будет как при –4 градусах. Эти данные приводятся в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода». Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,5 м/с, периодически усиливаясь до 9,4 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 741 мм рт. ст., что несколько ниже нормы.

В оставшуюся часть недели в Москве прогнозируется постепенное понижение температуры: днем воздух будет прогреваться до 0–2 градусов, а ночью возможно понижение температуры до –2 градусов. Осадки будут смешанного характера, но их интенсивность снизится до умеренной. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 738–745 мм рт. ст.  

Ранее сообщалось, что в Москве лег первый снег. Сегодня ожидается выпадение примерно 30% осадков, при том что месячная норма составляет около 50 мм. Это приведет к образованию временного снежного покрова.

