В Кургане подростки устраивают смертельно опасные игры на льду. Видео
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане подростки, несмотря на многочисленные предупреждения об опасности тонкого льда, продолжают выходить на едва застывшие водоемы и устраивают смертельно опасные игры. Несовершеннолетние были замечены на неокрепшем льду в разных частях города. Об этом сообщается в соцсетях.
«Подростки продолжают выходить на неокрепший лед. Этих ребят заметили сегодня на водоеме в 6 микрорайоне, недалеко от ТЦ „Кубик“, — сообщается в паблике „Короче, Курган“ в соцсети „ВКонтакте“.
Также в Заозерном дети были замечены на льду искусственного водоема в парке 4 микрорайона. «Предупреждения об опасности и плюсовая температура их не остановили», — сообщается в telegram-канале «Зазик».
Ранее сообщалось о подростках, устроивших опасные игры на курганской набережной в Энергетиках. Они ходили по тонкому льду Тобола и кидали камни, а также растащили насыпь, но на замечания прохожих никак не реагировали.
