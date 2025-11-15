Логотип РИА URA.RU
В Кургане подростки устраивают смертельно опасные игры на льду. Видео

15 ноября 2025 в 17:51
В Кургане подростки выходят на тонкий лед с риском для жизни

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане подростки, несмотря на многочисленные предупреждения об опасности тонкого льда, продолжают выходить на едва застывшие водоемы и устраивают смертельно опасные игры. Несовершеннолетние были замечены на неокрепшем льду в разных частях города. Об этом сообщается в соцсетях.

«Подростки продолжают выходить на неокрепший лед. Этих ребят заметили сегодня на водоеме в 6 микрорайоне, недалеко от ТЦ „Кубик“, — сообщается в паблике „Короче, Курган“ в соцсети „ВКонтакте“.

Также в Заозерном дети были замечены на льду искусственного водоема в парке 4 микрорайона. «Предупреждения об опасности и плюсовая температура их не остановили», — сообщается в telegram-канале «Зазик».

Ранее сообщалось о подростках, устроивших опасные игры на курганской набережной в Энергетиках. Они ходили по тонкому льду Тобола и кидали камни, а также растащили насыпь, но на замечания прохожих никак не реагировали.

