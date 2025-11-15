Новым остановкам в Кургане дали названия
В Кургане у новых остановок в Заозерном появились названия
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане новым остановкам, которые появились в Заозерном, дали названия. Это следует из постановления мэрии.
«В связи с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги по проспекту Первомайский (от улицы Фарафонова до улицы Витебского) администрация города Кургана постановляет: остановке городского пассажирского транспорта общего пользования по проспекту Первомайский в районе жилого многоквартирного дома № 7, расположенного в 7 микрорайоне, присвоить наименование „ул. Фарафонова“, — указано в документе на сайте мэрии. Такое же название получит остановка у строящегося многоквартирного жилого дома 31и, расположенного в 4 микрорайоне.
Новая остановка по проспекту Первомайскому в районе жилого многоквартирного жилого дома № 34, корпус 3, расположенного в 5 микрорайоне, получит название «ЖК „Три богатыря“. Таким же образом назвали остановку на другой стороне в районе жилого многоквартирного дома № 20, корпус 1, расположенного в 6 микрорайоне.
Присвоение названий новым остановкам в Заозерном связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию новых дорог. Эти меры улучшили транспортную доступность района, и теперь, с появлением обозначенных остановок, жителям будет удобнее пользоваться общественным транспортом.
