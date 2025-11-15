Новым остановкам в Кургане дали названия

В Кургане у новых остановок в Заозерном появились названия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане новым остановкам, которые появились в Заозерном, дали названия. Это следует из постановления мэрии.

«В связи с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги по проспекту Первомайский (от улицы Фарафонова до улицы Витебского) администрация города Кургана постановляет: остановке городского пассажирского транспорта общего пользования по проспекту Первомайский в районе жилого многоквартирного дома № 7, расположенного в 7 микрорайоне, присвоить наименование „ул. Фарафонова“, — указано в документе на сайте мэрии. Такое же название получит остановка у строящегося многоквартирного жилого дома 31и, расположенного в 4 микрорайоне.

Новая остановка по проспекту Первомайскому в районе жилого многоквартирного жилого дома № 34, корпус 3, расположенного в 5 микрорайоне, получит название «ЖК „Три богатыря“. Таким же образом назвали остановку на другой стороне в районе жилого многоквартирного дома № 20, корпус 1, расположенного в 6 микрорайоне.

Продолжение после рекламы