В Курганской области за утро произошло два жутких ДТП, есть жертвы. Фото
В Далматовском округе Курганской области разбилась молодая женщина
Фото: Госавтоинспекция Курганской области
В Курганской области утром 15 ноября произошло две жутких аварии со схожими обстоятельствами: легковые автомобили врезались в фуры. Одна молодая женщина погибла, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили увечья. О происшествиях сообщает Госавтоинспекция.
«В Далматовском округе в девять утра на 173 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, молодая женщина на автомобиле „Шевроле Спарк“ обгоне не справилась с управлением и столкнулась со встречным большегрузным автомобилем, за рулем которого находился 34-летний мужчина. От полученных травм девушка с кончалась на месте ДТП», — сообщили в Госавтоинспекции.
В это же время еще одно ДТП произошло в Шатровском округе. На 78 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск водитель автомобиля «Хендай Акцент» не справился с управлением и в лобовую столкнулся с фурой. Водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение. Их данные устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции.
В Шатровском округе в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир
Всего, по данным ведомства, только за двое суток в регионе произошло четыре ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В этих авариях три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы.
За последние дни в Курганской области зафиксировано несколько серьезных ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Ранее на федеральной трассе Екатеринбург — Курган — Шадринск автомобиль «Лада Гранта» при обгоне столкнулся со встречным большегрузным автомобилем, водитель «Лады» погиб. Еще одно ДТП произошло в Лебяжьевском округе с участием такси и маршрутного автобуса, где также есть погибший и пострадавшие.
