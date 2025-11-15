В Далматовском округе Курганской области разбилась молодая женщина Фото: Госавтоинспекция Курганской области

В Курганской области утром 15 ноября произошло две жутких аварии со схожими обстоятельствами: легковые автомобили врезались в фуры. Одна молодая женщина погибла, еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили увечья. О происшествиях сообщает Госавтоинспекция.

«В Далматовском округе в девять утра на 173 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, молодая женщина на автомобиле „Шевроле Спарк“ обгоне не справилась с управлением и столкнулась со встречным большегрузным автомобилем, за рулем которого находился 34-летний мужчина. От полученных травм девушка с кончалась на месте ДТП», — сообщили в Госавтоинспекции.

В это же время еще одно ДТП произошло в Шатровском округе. На 78 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск водитель автомобиля «Хендай Акцент» не справился с управлением и в лобовую столкнулся с фурой. Водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждение. Их данные устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции.

В Шатровском округе в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Фото: Госавтоинспекция Курганской области









Всего, по данным ведомства, только за двое суток в регионе произошло четыре ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В этих авариях три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы.