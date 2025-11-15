Логотип РИА URA.RU
На проспекте Голикова в Кургане запретят парковать машины

15 ноября 2025 в 15:52
В Кургане запретят парковку на Голикова на въезде в Заозерный

В Кургане запретят парковку на Голикова на въезде в Заозерный

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Заозерном районе на проспекте Голикова запретят парковать машины. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«С целью повышения безопасности дорожного движения, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств на участке проезжей части проспекта Маршала Голикова от здания №31Ак1 до проспекта Машиностроителей», — сообщается в документе. Контролировать ситуацию будет УМВД.

В скором времени на указанном отрезке появятся соответствующие дорожные знаки. Это будут знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее в Заозерном произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в стоящий большегруз, погибла девушка. После случившегося в Кургане стали обсуждать возможность запрета парковки грузовиков в Заозерном.

