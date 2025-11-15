На проспекте Голикова в Кургане запретят парковать машины
В Кургане запретят парковку на Голикова на въезде в Заозерный
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане в Заозерном районе на проспекте Голикова запретят парковать машины. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«С целью повышения безопасности дорожного движения, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств на участке проезжей части проспекта Маршала Голикова от здания №31Ак1 до проспекта Машиностроителей», — сообщается в документе. Контролировать ситуацию будет УМВД.
В скором времени на указанном отрезке появятся соответствующие дорожные знаки. Это будут знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 «Зона действия», 8.24 «Работает эвакуатор».
Ранее в Заозерном произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в стоящий большегруз, погибла девушка. После случившегося в Кургане стали обсуждать возможность запрета парковки грузовиков в Заозерном.
