Ольга Баланчук ушла с поста руководителя курганского Штаба «Единой России»

Ольга Баланчук ушла по собственному желанию с поста главы Штаба ЕР в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Курганской области Ольга Баланчук решила покинуть должность. На этом посту ее сменил Игорь Прозоров. Об этом было объявлено на итоговой партийной конференции «ЕР».

«Нужно уходить вовремя и дать дорогу молодым»,— отметила Ольга Баланчук на партийной конференции и поблагодарила всех за совместную работу. Свой пост она покинула по собственному желанию.

На конференции также обновлен состав политсовета регионального отделения партии. В него вошли вице-губернатор Андрей Алексеев, Игорь Прозоров, председатель Курганской городской думы Любовь Силантьева, депутат облдумы Роман Хохлов и руководитель исполкома Дмитрий Жуковский.

Продолжение после рекламы