Ольга Баланчук ушла с поста руководителя курганского Штаба «Единой России»
Ольга Баланчук ушла по собственному желанию с поста главы Штаба ЕР в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Курганской области Ольга Баланчук решила покинуть должность. На этом посту ее сменил Игорь Прозоров. Об этом было объявлено на итоговой партийной конференции «ЕР».
«Нужно уходить вовремя и дать дорогу молодым»,— отметила Ольга Баланчук на партийной конференции и поблагодарила всех за совместную работу. Свой пост она покинула по собственному желанию.
На конференции также обновлен состав политсовета регионального отделения партии. В него вошли вице-губернатор Андрей Алексеев, Игорь Прозоров, председатель Курганской городской думы Любовь Силантьева, депутат облдумы Роман Хохлов и руководитель исполкома Дмитрий Жуковский.
Ранее сообщалось, что новый руководитель регионального исполнительного комитета (РИК) партии «Единая Россия» в Курганской области Дмитрий Жуковский начал формировать команду. Для политика это стало первоочередной задачей, так как внутри исполкома практически некому было работать.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!