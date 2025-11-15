Логотип РИА URA.RU
Ольга Баланчук ушла с поста руководителя курганского Штаба «Единой России»

15 ноября 2025 в 12:58
Ольга Баланчук ушла по собственному желанию с поста главы Штаба ЕР в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Курганской области Ольга Баланчук решила покинуть должность. На этом посту ее сменил Игорь Прозоров. Об этом было объявлено на итоговой партийной конференции «ЕР».

«Нужно уходить вовремя и дать дорогу молодым»,— отметила Ольга Баланчук на партийной конференции и поблагодарила всех за совместную работу. Свой пост она покинула по собственному желанию. 

На конференции также обновлен состав политсовета регионального отделения партии. В него вошли вице-губернатор Андрей Алексеев, Игорь Прозоров, председатель Курганской городской думы Любовь Силантьева, депутат облдумы Роман Хохлов и руководитель исполкома Дмитрий Жуковский.

Ранее сообщалось, что новый руководитель регионального исполнительного комитета (РИК) партии «Единая Россия» в Курганской области Дмитрий Жуковский начал формировать команду. Для политика это стало первоочередной задачей, так как внутри исполкома практически некому было работать.

