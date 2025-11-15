В Кургане покажут противоабортный спектакль

В Кургане пройдет премьера противоабортного спектакля на основе реальных историй Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кургане состоится премьера противоабортного спектакля «40 минут», который расскажет реальные истории женщин, стоявших перед выбором сохранить или прервать беременность. Постановка пройдет в рамках международной акции «Неделя за жизнь — Михайловские дни» и призвана формировать осознанное родительство и традиционные семейные ценности. Об этом сообщает Курганская епархия.

«В нем собраны реальные истории женщин, которые стояли перед выбором — сделать аборт или дать жизнь своему уже зародившемуся малышу. Истории совершенно различные: женщины разного возраста, семейного положения, каждая со своим жизненным опытом. Спектакль затрагивает очень важную тему демографии нашей страны. В его задачи входят формирование осознанного и ответственного родительства, осознание ценности материнского и репродуктивного здоровья, формирование традиционных семейных ценностей», — сообщает Курганская епархия.

Организаторы спектакля — православная служба «Милосердие» и Театр Анастасии Лушниковой. Премьера пройдет 20 ноября в 19:00 в ДК им. М. Горького по улице Дзержинского, 1а. Билеты за 300 рублей можно будет приобрести в кассе в день спектакля. Все собранные средства передадут в Центр защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия» при Порт-Артурском храме для помощи беременным женщинам в кризисной ситуации. Возрастное ограничение: 16+.

