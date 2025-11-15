Женщин старше 40 лет зовут бесплатно пройти обследование в Кургане

В перинатальном центре Кургана проверят здоровье женщин старше 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском перинатальном центре женщины старше 40 лет смогут бесплатно получить консультации гинекологов, специалистов УЗИ и терапевтов. Мероприятие проводится для ранней диагностики и профилактики заболеваний женской репродуктивной системы. Об этом сообщает главврач перинатального центра Татьяна Осина.

«22 ноября с 8:00 до 12:00 по улице Карбышева, 39 двери центра будут открыты для всех, кто желает узнать больше о своем состоянии и получить ценные рекомендации от врачей-гинекологов, специалистов УЗИ и терапевтов. Эти специалисты помогут разобраться в вопросах, касающихся женского здоровья, и предложат индивидуальные подходы к профилактике и лечению различных заболеваний», — сообщила Татьяна Осина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она также отметила, что участие в акции требует предварительной записи. Это поможет избежать очередей и сделать посещение наиболее комфортным. Запись обязательна по телефонам регистратуры: 8(3522) 43-73-28, 43-73-31, 43-73-32.

