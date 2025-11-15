Курган богат талантами: сотрудница женской консультации стала финалисткой международного конкурса

Марина Большун из Кургана покорила жюри международного конкурса по охране материнства Фото: Курганская поликлиника №1

Психолог женской консультации Курганской поликлиники №1 Марина Большун стала финалистом престижного международного конкурса «Святость материнства — 2025». 27 ноября она будет приглашена в Москву для награждения и обмена опытом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Курганской области со ссылкой на Курганскую поликлинику №1.

«Психолог женской консультации Курганской поликлиники №1 — Марина Большун вошла в число финалистов международного конкурса „Святость материнства — 2025“, который ежегодно организует Фонд Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Все финалисты конкурса будут приглашены в Москву на Х научно-практическую конференцию „Здоровье семьи — здоровье нации“, которая состоится 27 ноября 2025 года, где пройдут награждение и обмен опытом», — сообщает региональный депздрав.

Конкурс «Святость материнства-2025» способствует продвижению идей ценности материнства и оказывает поддержку работникам сферы здравоохранения, социального обеспечения, некоммерческих организаций и образования. Мероприятие играет важную роль в совершенствовании научно-практического потенциала в сфере защиты здоровья матерей и детей.

