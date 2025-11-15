Объемы строительства в Курганской области выросли в несколько раз с 2000 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за последние 25 лет было построено 73 078 квартир. При этом пик строительства пришелся на 2014 год, а самый низкий показатель был зафиксирован в 2000 году. Такие данные приводит Росстат.

Количество построенных квартир за год в Курганской области





«За период с 2000 по 2024 годы в Курганской области построили 73 078 квартир. Максимальное количество было в 2014 году — 5328 квартир. Самый низкий показатель был в 2000 году — 935 квартир», — говорится в данных Росстата на сайте ЕМИСС.

В статистике ведомства также уточняется, что в среднем за пять лет в регионе сдается 3710 квартир. В это число входят не только квартиры в многоквартирных жилых домах, но и в зданиях гостиничного типа, общежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также жилье в индивидуальных домах, где один дом считается за одну квартиру.

