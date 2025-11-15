В Курганской области за четверть века построили более 73 тысяч квартир. Скрин
Объемы строительства в Курганской области выросли в несколько раз с 2000 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области за последние 25 лет было построено 73 078 квартир. При этом пик строительства пришелся на 2014 год, а самый низкий показатель был зафиксирован в 2000 году. Такие данные приводит Росстат.
Количество построенных квартир за год в Курганской области
Фото: ЕМИСС
«За период с 2000 по 2024 годы в Курганской области построили 73 078 квартир. Максимальное количество было в 2014 году — 5328 квартир. Самый низкий показатель был в 2000 году — 935 квартир», — говорится в данных Росстата на сайте ЕМИСС.
В статистике ведомства также уточняется, что в среднем за пять лет в регионе сдается 3710 квартир. В это число входят не только квартиры в многоквартирных жилых домах, но и в зданиях гостиничного типа, общежитиях, квартиры в нежилых зданиях, а также жилье в индивидуальных домах, где один дом считается за одну квартиру.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за январь–август 2025 года ввели 286 тыс. кв. м жилья — это самый высокий показатель с 2016 года. Темпы строительства выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
