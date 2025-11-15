Народные приметы на 16 ноября: как не навлечь беду на Анну Холодную

Приметы и поверья 16 ноября Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Ежегодно 16 ноября в народном календаре отмечают день Анны Холодной. В церковной традиции дата совпадает с днем памяти святой киевской княжны Анны Всеволодовны. Она посвятила свою жизнь Богу и даровала знания древней Руси. Подробнее о традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

Традиции 16 ноября

В этот день владельцы домов активно занимались подготовкой жилища к зиме. Они проводили проверку печей и растапливали их заблаговременно, занимались утеплением дверей и стен, запасались дровами и приводили в порядок сани.

Особое внимание уделялось приготовлению еды: представительницы прекрасного пола занимались варкой киселей с использованием замороженных ягод — клюквы, брусники и морошки, выпекали пироги, караваи и блины. Юные члены семьи с удовольствием употребляли замороженное молоко, которое нарезали ножом и подавали к блинам с сахаром, воспринимая это как одно из главных зимних лакомств.

День воспринимался как время прощения и обновления

Вечерами девушки брались за рукоделие: пряли, ткали, вышивали, создавая полезные вещи для дома и семьи. Считалось, что изделия, сотканные в этот день, защищают от злых духов и приносят удачу. На улице иногда зажигали свечи, чтобы «приманить» тепло и свет в дом, а также проводили обряды очищения и гармонизации пространства.

Люди на Анну Холодную старались завершить старые дела, примириться с обидчиками и наладить отношения с родными. Также верили, что в этот день легко можно снять порчу и сглаз, поэтому к знахарям и колдунам приходило много посетителей.

В этот день многие посещали магов и колдунов

Приметы 16 ноября

День Анны Холодной сопровождался множеством погодных и природных знаков, которыми руководствовались крестьяне: Например, если в этот день еще не выпал снег, это может свидетельствовать о том, что год будет неурожайным. Ясное небо часто является знаком того, что зима будет суровой, но с небольшим количеством снега.

Облака низко над землей — ожидается похолодание

Если вечером холодно — зима окажется мягкой, а если утром наблюдается сильный мороз — стоит ожидать снежной зимы. Наличие инея на деревьях предвещает теплую и снежную зиму.

Поведение дыма из трубы также может служить предсказанием погоды: если дым стелется по земле — будет потепление, а если поднимается вверх — ожидаются морозы. И, если хлеб замерз на улице — это знак того, что скоро похолодает.

Треск дров в печи считается признаком приближающихся сильных холодов

Поведение животных и насекомых тоже может дать представление о погоде: птицы, сидящие на верхушках деревьев, предвещают ясную погоду, а активная паутина, которую плетут пауки, — долгую зиму. Если мыши начали рыть норы — ждать холодов, а если кроты роют на северной стороне — будет потепление, на западной — сырая погода, на южной — морозы, на восточной — теплая и сухая зима.

Что можно делать 16 ноября

Завершать все хозяйственные дела: уборку, ремонт, утепление дома.

Проверять печи, топить их, следить за порядком и чистотой жилища.

Готовить праздничную еду: кисели, пироги, блины, угощать семью и соседей.

Заниматься рукоделием, ткачеством, прядением, вышивкой.

Делать добро, помогать нуждающимся, проявлять щедрость — это верили, приносит тепло и достаток зимой.

Привлекать удачу и очищать пространство: гадать, зажигать свечи, просить помощи у святой Анны.

Хорошо в этот день налаживать отношения с близкими, прощать старые обиды, мириться с теми, с кем были конфликты

Чего нельзя делать 16 ноября

Ссориться, злословить, интриговать — считалось, что это приносит болезни и разлад.

— считалось, что это приносит болезни и разлад. Лежать без дела, лениться — лень в этот день привлекала «холод» в дом.

— лень в этот день привлекала «холод» в дом. Выбрасывать хлеб и еду — это считалось опасным, к голодной зиме.

— это считалось опасным, к голодной зиме. Беременным тяжело работать — по поверью, ребенок будет беспокойным.

— по поверью, ребенок будет беспокойным. Жаловаться, думать о плохом, пребывать в унынии — привлекает несчастья и разлад.

— привлекает несчастья и разлад. Отправляться в дальние поездки без особой необходимости — возможны опасности.

Начинать новые дела в этот день не стоит любое начинание «замерзнет» и не принесет результатов