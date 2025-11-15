Мэр Науменко заявил о предстоящем капремонте школы в Кургане

Науменко сообщил о капремонте школы №23 в Кургане в 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Антон Науменко заявил о предстоящем капремонте школы на Увале, которую он проверил во время традиционного субботнего объезда. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Заехали с коллегами в 23-ю школу на Увале. В следующем году при поддержке Правительства региона и федерального бюджета планируем ее капитально отремонтировать. Также по инициативе главы региона Вадима Михайловича Шумкова будем устанавливать здесь умную спортивную площадку. Обсудили с директором школы предстоящий ремонт», — написал Науменко в своем telegram-канале.

Он также отметил, что в школе активно развито кадетское движение. Она имеет уклон на патриотическое воспитание и спортивную направленность.

