Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

РИАН: поспешные выводы из-за урона дипмиссии Азербайджана в Киеве недопустимы

16 ноября 2025 в 02:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Эксперты анализируют повреждения азербайджанского посольства в Киеве

Эксперты анализируют повреждения азербайджанского посольства в Киеве

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Информация о повреждении здания азербайджанского посольства в Киеве требует анализа и времени. Делать поспешные выводы о ситуации недопустимо, об этом сообщил дипломатический источник.

«Делать поспешный вывод, что [повреждения азербайджанского посольства в Киеве] связаны с действиями российской стороны, а тем более утверждать, что азербайджанская дипмиссия была „целенаправленно поражена ракетным ударом“, абсолютно недопустимо. Для проведения комплексного анализа произошедшего потребуется время», — приводит РИА Новости слова дипломатического источника.

Ранее агентство сообщало, что на азербайджанское посольство в Киеве могли упасть обломки ракеты американской системы ПВО Patriot. Об этом рассказал дипломатический источник.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал