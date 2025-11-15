Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ
ПВО ликвидировала украинские беспилотники над небом России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В течение трёх часов противовоздушная оборона ликвидировала шесть дронов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«С 19 до 23 часов по московскому времени нейтрализованы 36 украинских БПЛА. Семнадцать дронов — над территорией Ростовской области, двенадцать — над Белгородской, три — над Воронежской и Республикой Крым, один — над территорией Саратовской области», — рассказали в военном ведомстве.
