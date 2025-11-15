Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

В Сумской области уничтожили замкомандира роты ВСУ Поддубного

16 ноября 2025 в 01:44
Замкомандира был убит в Сумской области

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Сумской области ликвидирован заместитель командира роты по воспитательной работе ВСУ Валентин Поддубный. Об этом заявили источники в российских силовых структурах.

«Стало известно о ликвидации в Сумской области Поддубного Валентина Ивановича из Ровенской области. Он являлся старшим лейтенантом, заместителем командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ», — пишет со ссылкой на собственные источники РИА Новости.

Ранее в Харьковской области был ликвидирован один из командиров спецназа «Дозор». Также ВС РФ нанесли удар по бронированной машине в городе Купянск, из-за которого был уничтожен заместитель командира 14-й механизированной бригады ВСУ. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

