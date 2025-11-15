В Сумской области уничтожили замкомандира роты ВСУ Поддубного
Замкомандира был убит в Сумской области
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В Сумской области ликвидирован заместитель командира роты по воспитательной работе ВСУ Валентин Поддубный. Об этом заявили источники в российских силовых структурах.
«Стало известно о ликвидации в Сумской области Поддубного Валентина Ивановича из Ровенской области. Он являлся старшим лейтенантом, заместителем командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ», — пишет со ссылкой на собственные источники РИА Новости.
Ранее в Харьковской области был ликвидирован один из командиров спецназа «Дозор». Также ВС РФ нанесли удар по бронированной машине в городе Купянск, из-за которого был уничтожен заместитель командира 14-й механизированной бригады ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
