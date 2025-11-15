Фидан: Европа тратит триллион евро на Украину
Европейцы заплатят за военные расходы удорожанием жизни
Европейские страны из-за конфликта на Украине планируют потратить в совокупности один триллион евро на повышение собственной военной мощи. Эти расходы напрямую скажутся на таких областях, как образование, транспорт, энергетика и здравоохранение, что приведет к удорожанию жизни. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Речь идет об €1 трлн совокупных расходов. Какие европейские государства будут выделять на это бюджеты и какие статьи они ограничат? Это все скажется на таких областях, как образование, транспорт, энергетика, здравоохранение, и других базовых услугах. Жизнь станет дороже», — подчеркнул Фидан в эфире телеканала A haber.
Министр также добавил, что введенные против России экономические ограничения негативно отражаются на Европе как в финансовом, так и в политическом плане. По его мнению, участие в конфликте через финансирование Киева, отказ от российских энергоносителей и торговли имеют свою цену. Кроме того, Фидан отметил существующие риски географической экспансии конфликта и перехода от обычного оружия к оружию массового уничтожения.
Ранее URA.RU сообщало, что по оценке журнала Economist, если конфликт Украины с Россией продолжится, Киеву понадобится около 389 млрд долларов в 2026–2029 годах. Эти средства нужны на вооружение, поддержку бюджета и частичное восстановление страны. Основная финансовая нагрузка ляжет на Европу: ЕС придется выделить около 328 млрд долларов, а Великобритании — 61 млрд. Расходы Украины на оборону растут примерно на 20% ежегодно с начала конфликта.
