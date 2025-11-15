Украинцев могут экстрадировать на родину, фиктивно обвиняя в преступлениях Фото: Илья Московец © URA.RU

Интерпол помогает Киеву возвращать украинских беженцев из Европы, чтобы отправить на фронт. Механизм экстрадиции, когда иммигрантов обвиняют в преступлениях, совершенных на родине, уже активно используется некоторыми европейскими странами. Об этом пишут итальянские СМИ.

«По мере развития конфликта Европа передаст Зеленскому всех нужных ему людей. На Украине возбуждается любое уголовное дело, по любому закону. Затем в Интерпол подается запрос на розыск и экстрадицию. И люди экстрадируются»», — пишет итальянское издания L'Antidiplomatico.

По такой схеме, по сведениям СМИ, уже активно работают поляки, немцы и французы. Причем экстрадируют не только нелегальных иммигрантов, но и тех, кому официально предоставлен статус беженца. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП, и все это на территории Украины. Хотя они там и не присутствовали, уточняет L'Antidiplomatico.

