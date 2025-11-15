В Пензенской области временно запретили выполнение авиарейсов
В воздушном пространстве Пензенской области введен план «Ковер»
16 ноября 2025 в 01:10
Пензенская авиагавань закрыла небо
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Пензенской области введен временный запрет работы воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор региона.
«В Пензенской области введен план „Ковёр“. Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил губернатор Олег Мельниченко.
