Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Пензенской области временно запретили выполнение авиарейсов

В воздушном пространстве Пензенской области введен план «Ковер»
16 ноября 2025 в 01:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пензенская авиагавань закрыла небо

Пензенская авиагавань закрыла небо

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пензенской области введен временный запрет работы воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор региона.

«В Пензенской области введен план „Ковёр“. Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал