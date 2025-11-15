Российская армия стремительно продвигается в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В последние дни обстановка на Запорожском направлении активно меняется. ВС РФ взяли под контроль несколько километров, занятых прежде украинскими войсками, и освободили село Яблоково. Это открыло им путь к дальнейшему наступлению в направлении Гуляйполя — важного логистического и исторического объекта. Его название неотрывно связано с именем украинского анархиста, батьки Нестора Махно, который в начале прошлого столетия основал в нем свою вольную республику. Подробнее о продвижении российской армии к Гуляйполю и его значении — в материале URA.RU.

Освобождение Яблокова и перспективы наступления

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» успешно освободили село Яблоково в Запорожской области. Это уже девятый населенный пункт, взятый группировкой на этом направлении за первую половину ноября 2025 года.

«Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск „Восток“, не сбавляя темпов наступления после освобождения Новоуспеновского и Нового, освободили от ВСУ Яблоково в Запорожской области», — сообщили в российских силовых структурах в беседе с ТАСС. За последние дни под контроль российских войск перешел район обороны противника площадью более шести квадратных километров. Это позволяет им продолжить наступление в направлении Равнополья и Гуляйполя.

Легенда карты Фото: URA.RU

Реакция украинских властей

Украинские власти попрощались с оккупированным ВСУ Гуляйполем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Гуляйполе объявлена эвакуация. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала попрощаться с городом.

«Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении. Там объявлена эвакуация людей», — написала Безуглая в своем telegram-канале.

Также она в очередной раз высказала критику в адрес командования ВСУ и косвенно обвинила президента Владимира Зеленского в недальновидной кадровой политике. Российские военкоры посчитали заявления Безуглой истерикой и попыткой перевалить ответственность. «Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядков военного управления <…> Помогают им (ВС РФ, — прим. URA.RU) непутевые командиры и недостаток политической воли», — писала Безуглая.

Главком ВСУ Александр Сырский признал сложность ситуации. Он попытался оправдать успехи российских бойцов погодными условиями — туманом.

Ранее, в октябре, Владимир Зеленский присвоил Орехову и Гуляйполю звания городов-героев еще в октябре 2025 года. По мнению главы комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, это решение — часть «пиар-войны». Рогов полагает, что глава Украины знает о скором освобождении этих населенных пунктов силами российских бойцов.

При этом приписывать какие-либо звания этим городам Зеленский не может, поскольку они не являются частью Украины. 27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум, на котором жители региона проголосовали за присоединение к России. Президент страны Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых регионов в состав РФ. Запорожская область стала частью России по договору 30 сентября 2022 года и с тех пор считается неотъемлемым ее субъектом.

Поражение ВСУ в регионе

ВСУ терпят поражение за поражением в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Источники на Украине сообщают о росте числа украинских военнопленных за последние два месяца. Также фиксируются массированные артиллерийские атаки и удары авиационными боеприпасами по опорным пунктам, технике и логистике ВСУ.

На ряде участков украинские подразделения оставили позиции, включая районы Равнополья, Новоуспеновки, Рыбного, Нового, Сладкого, Яблокова, Орестополя и лесополосы между ними. В боях за Яблоково противник потерял до двух взводов живой силы и свыше 10 единиц автомобильной техники (количество бойцов в рамках одного взвода может отличаться в зависимости от рода войск и конкретной страны, в среднем численность составляет от трех до шести отделений или от 15 до 60 человек).

В условиях быстрого перемещения российских штурмовых групп логистические узлы противника становятся наиболее уязвимыми. ВСУ раз за разом оказывается в тактических «карманах» и не успевает перестроить свои линии снабжения, чтобы стабилизировать фронт, пишет деловое издание «Взгляд».

Постоянное отступление на восток не дает ВСУ времени и возможности определиться со следующей линией обороны, отмечают в издании. Потеря позиций по реке Янчур (Успенское — Полтавка) заставит противника отступать прямо до Гуляйполя, что изменит конфигурацию фронта на данном участке.

Анализ тактической ситуации

Отмечается все больше сдающихся в плен бойцов ВСУ на запорожском фронте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Занятие Яблокова, Ольговского и других населенных пунктов в Запорожской области имеет большое значение. Российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области — Гуляйполю.

ВС РФ наступают на запад на широком фронте, примерно 40 км, постепенно сворачивая крупную и хорошо укрепленную линию обороны противника. Позиции ВСУ располагаются с запада на восток от Днепра до Гуляйполя с момента украинского контрнаступления в 2023 году.

Однако после освобождения Угледара и Великой (Большой) Новоселки стала очевидна перспектива «сворачивания в рулон» Запорожского участка при движении с востока. Противник к такому повороту событий оказался не готов, подчеркивают в издании «Взгляд».

Значение освобождения города

В случае взятия Гуляйполя появится возможность продвигаться в глубину обороны и угрожать группировкам противника в Павлограде, Днепре и Запорожье. Сейчас до Гуляйполя по прямой — 22 км. Занятие Ольговского создало огромные проблемы обороне ВСУ на линии Успеновка — Полтавка. Есть основания полагать, что первой будет занята уже полуокруженная Полтавка, а после этого построения противника перед Гуляйполем потеряют всякий смысл.

Общая информация о Гуляйполе

Освобождение Гуляйполя позволит российским войскам выйти к дальнейшим ключевым объектам ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Гуляйполе — город в Пологовском районе Запорожской области Российской Федерации, административный центр Гуляйпольской городской общины. До 17 июля 2020 года был административным центром упраздненного Гуляйпольского района. Расположен на берегу реки Гайчур. Выше по течению, на расстоянии 3,5 км, находится село Марфополь, а ниже по течению, в 1,5 км, — село Зеленое.

Экономика

В экономике Гуляйполя доминируют сельское хозяйство, переработка продукции и небольшие промышленные предприятия. Важное место занимает производство сельхозтехники и продуктов питания. В последние годы в городе увеличены инвестиции в транспортную инфраструктуру и модернизацию коммунальных услуг, что способствует экономическому росту и улучшению качества жизни населения.

Развитие сельскохозяйственного сектора и модернизация производственных мощностей позволяют Гуляйполю укреплять свои позиции как важного экономического центра региона. Привлечение инвестиций в инфраструктуру открывает новые возможности для развития бизнеса и создания рабочих мест.

Логистика

Гуляйполе является важным транспортным узлом Запорожской области. Гуляйполе находится в семи километрах от железнодорожной станции Гуляйполе (на линии Пологи — Чаплино). Через город проходят автомобильные дороги Т-0814 и Т-0401, которые обеспечивают связь с другими регионами.

История города

Гуляйполе было основано в 1770 году как казачье поселение. В начале XX века город стал центром крестьянского анархистского движения под руководством Нестора Махно. Этот период оставил значительный след в истории Гуляйполя и всей страны.

В советский период город активно развивался как промышленный и сельскохозяйственный центр. Во время Второй мировой войны Гуляйполе пережило немецкую оккупацию, а затем было освобождено советской армией.

О «батьке Махно» и «республике Гуляйполя»

Махно (в центре) является противоречивой исторической фигурой Фото: РИА Новости

Нестор Махно — одна из самых противоречивых и ярких личностей эпохи революции и Гражданской войны. В советские времена его изображали как противника советской власти и главу разбойников.

В сентябре 1919 года Махно провозгласил создание «Революционной повстанческой армии Украины» и начало формирования самостоятельной крестьянской республики. Он собирался строить ее без «диктатуры пролетариата», на основе беспартийных Советов.

Однако на практике «республика Гуляйполя» не оправдала ожиданий. Местные Советы не обладали серьезной властью — последнее слово всегда оставалось за Махно или его приближенными. Создать регулярную армию не получилось, и ее численность все время менялась. Бойцы могли уйти домой из-за начала сельскохозяйственных работ, а целые подразделения порой переходили от Махно к большевикам и наоборот.

Экономика республики также оставляла желать лучшего. Главную статью доходов анархистов составляли «конфискации» и «контрибуции», то есть грабежи на территориях, куда приходили отряды Махно. Многие видные анархисты считали, что Махно — не настоящий соратник, а скорее подобие Стеньки Разина или Емельки Пугачева.

Большевики предложили основным силам Махно передислоцироваться на Кавказ, но лидер анархистов увидел в этом попытку ликвидировать его армию как самостоятельную военную и политическую силу и ответил отказом. Тем не менее, он вместе с красными продолжал противостоять войскам интервентов — немцев и австро-венгров, которые наводнили украинскую территорию после Брестского мира, с которым большевики вышли из Первой Мировой войны.

Продолжение после рекламы

Именно тогда он, по легенде, и получил прозвище «батька». Якобы в момент окружения неприятелем один из повстанцев обратился к нему с речью. «Отныне ты над нами всеми будь батькой, а мы клянемся умереть с тобою в рядах повстанчества», — сказал он. По другим версиям, прозвище «батька» Махно мог получить за особое отношение к подчиненным либо в качестве синонима к слову «атаман», которым обозначали командиров казацких войск.