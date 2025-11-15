ВСУ атаковали многоэтажные дома в Волгограде, есть пострадавшие
16 ноября 2025 в 02:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Волгограде подверглись атаке многоэтажные дома, сообщается об ударе со стороны ВСУ, есть трое пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
