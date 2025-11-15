В офисе Зеленского обозначили коррупцию как неотъемлемую часть экономики
Подоляк заявил, что подобные скандалы происходят во многих странах
Фото: Официальный сайт президента Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что коррупция — неотъемлемая часть экономики. В интервью, опубликованном изданием «Страна», Подоляк высказался о роли коррупции в экономике.
«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью, еще раз подчеркну, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики», — сказал он. Советник отметил, что подобные скандалы происходят во многих странах.
Подоляк также подчеркнул важность реакции властей на такие случаи, заявив, что Украина «быстро на это реагирует и жестко реагирует». Заявление советника вызвало неоднозначную реакцию среди депутатов Верховной рады.
Заявление Михаила Подоляка прозвучало на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с государственным предприятием «Энергоатом». В рамках расследования задержаны несколько подозреваемых, включая близких к президенту Зеленского лиц, министр энергетики Светлана Гринчук уволилась, а Евросоюз увязал дальнейшую финансовую помощь Украине с прогрессом в борьбе с коррупцией.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.