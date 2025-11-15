Логотип РИА URA.RU
В офисе Зеленского обозначили коррупцию как неотъемлемую часть экономики

Подоляк: коррупция является неотъемлемой частью современной экономики
16 ноября 2025 в 01:25
Подоляк заявил, что подобные скандалы происходят во многих странах

Фото: Официальный сайт президента Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что коррупция — неотъемлемая часть экономики. В интервью, опубликованном изданием «Страна», Подоляк высказался о роли коррупции в экономике.

«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью, еще раз подчеркну, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики», — сказал он. Советник отметил, что подобные скандалы происходят во многих странах.

Подоляк также подчеркнул важность реакции властей на такие случаи, заявив, что Украина «быстро на это реагирует и жестко реагирует». Заявление советника вызвало неоднозначную реакцию среди депутатов Верховной рады.

Заявление Михаила Подоляка прозвучало на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с государственным предприятием «Энергоатом». В рамках расследования задержаны несколько подозреваемых, включая близких к президенту Зеленского лиц, министр энергетики Светлана Гринчук уволилась, а Евросоюз увязал дальнейшую финансовую помощь Украине с прогрессом в борьбе с коррупцией.

