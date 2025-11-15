В Оренбургской области введен план «Ковер» из-за угрозы БПЛА
Аэропорт Оренбурга приостановил работу из-за беспилотной опасности
16 ноября 2025 в 03:28
Четвертый российский аэропорт закрыл небо
Фото: Илья Московец © URA.RU
Оренбургский аэропорт прекратил выпуск и прием самолетов из-за введенной беспилотной угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений — план „Ковер“. На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сообщил губернатор Евгений Солнцев.
