Общество

Транспорт

В Оренбургской области введен план «Ковер» из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Оренбурга приостановил работу из-за беспилотной опасности
16 ноября 2025 в 03:28
Третий российский аэропорт закрыл небо

Четвертый российский аэропорт закрыл небо

Фото: Илья Московец © URA.RU

Оренбургский аэропорт прекратил выпуск и прием самолетов из-за введенной беспилотной угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений — план „Ковер“. На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — сообщил губернатор Евгений Солнцев.

