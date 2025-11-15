«Банкетный алкоголизм», бездетство и монастырь: известному актеру Владимиру Ильину — 78

Владимир Адольфович Ильин — советский и российский актер театра, кино и дубляжа Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В воскресенье, 16 ноября 2025, народный артист России Владимир Ильин отмечает 78-летие. Актера, блиставшего в культовых картинах «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и «Время первых», последние годы почти не видно на экранах. Он живет затворником в подмосковной деревне близ Ново-Иерусалимского монастыря, редко дает интервью и избегает телешоу. За плечами мастера — более ста ролей в кино, четыре премии «Ника», Государственная премия и драматичная личная жизнь — подробнее в материале URA.RU.

От Свердловска до Москвы: рождение Ильина в театральной семье

Владимир Адольфович Ильин появился на свет шестнадцатого ноября 1947 года в Свердловске — городе, который сегодня носит имя Екатеринбург. Его отец Адольф Алексеевич служил актером в местном театре и позднее получил звание заслуженного артиста РСФСР. Мать Зинаида Борисовна выбрала другой путь — работала врачом-педиатром и тоже удостоилась звания заслуженного врача России. Когда родители развелись, Владимир перевелся в вечернюю школу и начал подрабатывать лаборантом, чтобы помочь семье.

Несмотря на развод, связь с отцом не прервалась. Владимир постоянно бывал за кулисами Свердловского театра, где служил Адольф Ильин, и проникся атмосферой закулисья. В детстве мальчик занимался балетом и фигурным катанием, из-за чего сверстники насмехались над ним. Однако чужое мнение его не волновало — он слушался только родителей и младшего брата Александра, который впоследствии тоже стал актером. У Александра родились трое сыновей, включая Александра Ильина-младшего, прославившегося ролью Лобанова в сериале «Интерны». Собственных детей у Владимира Адольфовича так и не появилось, зато племянники и крестники заменили ему наследников.

После школы Владимир поступил в Свердловское театральное училище на курс Феликса Григорьяна и окончил его в 1969 году. Первые годы после выпуска прошли в скитаниях по провинциальным театрам — он работал в московском экспериментальном театре «Скоморох» под руководством Геннадия Юденича, объездил с труппой полстраны, затем служил в Казанском театре юного зрителя.

Пятнадцать лет в тени гениев: служба Ильина в Театре Маяковского

Владимир Ильин в фильме «Мой любимый клоун» Фото: Global Look Press

В 1974 году Ильин получил место в престижном Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, где прослужил пятнадцать лет — до 1989-го. Однако сам артист всегда оценивал свою театральную карьеру критически и даже с долей самоуничижения. В интервью он не раз повторял, что в Театре Маяковского играли настоящие мастера и гении, а он был всего лишь мальчиком на побегушках. Наталья Гундарева просила его сбегать в магазин за водочкой, и он с радостью исполнял просьбу великой актрисы.

В театре Ильин исполнял роли в спектаклях по произведениям Александра Островского — «Банкрот, или Свои люди — сочтемся» и «Гроза», играл в постановках по пьесам Генриха Боровика и других драматургов. Коллеги вспоминают, что он никогда не лез по головам, не строил интриги, был скромным и трудолюбивым. Инна Ульянова и Олег Меньшиков отзывались о нем исключительно положительно.

Несмотря на благоприятную атмосферу, Ильин покинул театр в конце восьмидесятых. Причин было несколько: во-первых, начались перестройка и гласность, экономическая ситуация ухудшилась, и в театре он все время думал о том, как заработать свои восемьдесят рублей и отдать долги. Во-вторых, кино стало приносить больше денег и давать больше возможностей. В-третьих, режиссер Андрей Гончаров уволил Ильина за то, что тот решил сняться в кино, не отпросившись у главного режиссера. Чтобы вырваться на съемки, актер договорился с коллегой Михаилом Филипповым сыграть за него роль, но кто-то подставил Ильина и преподнес Гончарову эту историю так, будто актер намеренно пытался сорвать показ спектакля.

После ухода из Маяковского Ильин практически перестал играть в театре. Единственным исключением стал спектакль «Вишневый сад» в постановке литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса в 2003 году — совместный проект Международного фонда Станиславского и театра «Мено Фортас». Спектакль получил премию «Золотая Маска», а Ильин сыграл Леонида Гаева, брата Раневской.

1/2 Актеры Александр Лыков в роли Кречинского и Владимир Ильин в роли Расплюева (слева направо) на съемочной площадке фильма «Полонез Кречинского» Фото: ТАСС/ Эмиль Матвеев

Экранный дебют Владимира Ильина состоялся еще в 1967 году — по просьбе отца, игравшего командира дивизиона, режиссер Владимир Мотыль доверил юному актеру маленький эпизод в фильме «Женя, Женечка и „катюша“. Ильин сыграл простого солдата, который подбегает с криком „Фрицы с тыла!“. Однако активно сниматься он начал только в восьмидесятые.

Первая заметная роль пришлась на 1973 год — часовой мастер Петр Качкин в картине «Веселый калейдоскоп». Узнаваемость принесли фильмы «Мой любимый клоун» (1986), где он сыграл артиста цирка Романа Самоновского, и «Авария — дочь мента» (1989) с ролью сотрудника МВД Алексея Николаева.

Настоящий расцвет карьеры пришелся на девяностые годы — время, когда многие актеры остались не у дел. Ильин же продолжал активно сниматься и объяснял это своим везением и нюхом на плохих людей. В девяностые многие попали под мясорубку воров, бандитов и аферистов, но у него был инстинкт, позволявший держаться подальше от дельцов. Он наотрез отказывался от коммерческих проектов сомнительных продюсеров, даже если за них хорошо платили.

В те годы Ильин сыграл Льва Бусыгина в драме «Сукины дети» (1990), за что получил премию кинофестиваля «Кинотавр», Роланда Бабаскина в комедии «Менялы» (1992), Владимира в психологической драме «Над темной водой» (1993), старшего прапорщика Цветаева в остросюжетном фильме «Макаров» (1993), принесшем ему премию «Ника» и приз фестиваля «Киношок». В «Утомленных солнцем» (1994) Никиты Михалкова он создал запоминающийся образ Кирика, приживала в доме Котовых.

Роль изобретателя Семена Лямкина в комедии «Хочу в тюрьму» (1998) принесла актеру сразу две престижные награды — «Нику» и второго «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Работа капитаном Мокиным в исторической драме «Сибирский цирюльник» (1999) Михалкова стала звездной — Ильин получил Государственную премию Российской Федерации и премию «Золотой овен».

Актер Владимир Ильин на съемках фильма «Исаев» в 2008 году Фото: Server Amzayev / Russian Look / Global Look Press

В нулевых актер продолжил активную работу. Он играл отца Зои Мисочкина в мелодраме «Ландыш серебристый» (2000), чиновника Лукьяна Лебедева в «Идиоте» (2003) Владимира Бортко, сыграл Остермана в многосерийном историческом фильме «Тайны дворцовых переворотов» (2000-2013) и полковника Грязнова в детективе «Марш Турецкого» (2000-2007). Роль генерала Мизинова в «Турецком гамбите» (2005) по роману Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом) стала одной из самых популярных в его фильмографии.

Образ доктора Рагина в драме «Палата № 6» (2009) по Антону Чехову принес Ильину приз Московского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль и очередную «Нику». В 2017 году он сыграл Сергея Королева в драме «Время первых» Дмитрия Киселева и вновь получил «Нику» за лучшую мужскую роль второго плана, а также призы кинофестиваля БРИКС и «Вече».

Последней на данный момент работой стала роль музыканта Станислава Беляковича в фильме «Сирийская соната» (2022). Всего за карьеру Ильин снялся более чем в ста фильмах и сериалах.

Личная жизнь Владимира Ильина

Любовь, измена и возвращение: драматичная история с Зоей Пыльновой

Актер Владимир Ильин с супругой Зоей на премьерном показе картины «Гидравлика» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Личная жизнь Владимира Ильина оказалась не менее драматичной, чем его киноработы. Единственной женой актера стала Зоя Пыльнова, бывшая актриса Театра на Таганке, которая с 1971 по 1984 год играла в легендарной труппе Юрия Любимова. После отставки режиссера Зоя ушла из театра, некоторое время работала на озвучивании мультфильмов — именно ее голосом говорит поросенок Фунтик в популярном мультфильме, она же озвучивала Тигренка в «По дороге с облаками». Позднее Пыльнова стала регентом церковного хора.

Супруги живут вместе уже много десятилетий, однако на заре отношений Ильин пристрастился к выпивке. Сам актер называл это «банкетным алкоголизмом»: «Шел в ресторан ВТО, хотел выпить сто пятьдесят граммов, а получалось полтора литра. Потом шли к кому-то домой, добавляли еще. Наутро приходилось вставлять спички в глаза, чтобы не заснуть, и на режиссера не дышать. Это вошло в привычку и происходило практически каждый день». Как он выкарабкался из этого состояния, актер сам не знает.

Именно алкоголизм Ильина стал причиной того, что Зоя Пыльнова ушла от мужа. Коллега Зои по Театру на Таганке Елена Корнилова рассказывала, что вскоре у Пыльновой начался роман с коллегой Леонидом Ярмольником. Зоя тщательно собиралась на каждое свидание — мыла и укладывала волосы феном, надевала блузку, шелковые чулочки и обязательно крошечную юбочку. Даже в двадцатипятиградусный мороз бегала без головного убора и в коротеньком полушубке. Корнилова предупреждала, что она застудит почки, но Зоя отмахивалась — что поделать, молодость.

По версии Корниловой, пренебрежение здоровьем сыграло роковую роль в судьбе коллеги. Застудившись, Пыльнова потеряла ребенка от Ярмольника на седьмом месяце беременности. Нужно было делать кесарево, но врачи не уследили. Для Зои это стало трагедией — Корнилова была уверена, что та стала бы потрясающей мамой.

Вскоре после несчастья отношения с Ярмольником сошли на нет. Спустя некоторое время Зоя вернулась к Ильину, который к тому моменту уже бросил пить. Они сыграли свадьбу и обвенчались. А у Ярмольника тоже начался роман с будущей женой Оксаной, которая до этого была девушкой Владимира Высоцкого. Интересно, что Ярмольник и Ильин позже подружились. Когда Зое и Володе дали трехкомнатную квартиру от театра, именно Леонид одолжил им денег на мебель.

Собственных детей у Зои Пыльновой и Владимира Ильина не случилось. Ходили слухи, что актриса перенесла еще пять выкидышей после потери ребенка от Ярмольника, прежде чем поставила крест на мечте о материнстве. Всего получается шесть невыношенных беременностей. На бездетность супруги смотрели со смирением — будучи глубоко верующими людьми, они считали, что раз Бог не дал наследников, так тому и быть.

1/2 Актеры Ирина Апексимова и Владимир Ильин в спектакле «Вишневый сад» Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

После того как Владимир Ильин с женой переехали в Истринский район Подмосковья, в прессе регулярно появляются слухи о том, что актер принял монашеский постриг и живет в монастыре. Дом четы располагается рядом с Ново-Иерусалимским монастырем, и Ильин действительно помогает обители, занимается благотворительностью, но жить при храме не собирается.

В интервью «Экспресс-газете» актер рассказывал, что в основном работает в монастыре, дома рисует, вырезает из дерева, читает. Ему не хватает бесед с умными людьми — он бы с радостью заманил к себе соседа, актера Александра Феклистова, но тот все время на съемках. Болезнь когда-то приковала Ильина к постели, но потом стало легче.

Зоя Пыльнова категорически опровергает слухи о монашестве мужа. В ответ на вопросы журналистов она бурно реагирует, называя это бредом сивой кобылы. Владимир Адольфович любит ездить в монастыри поклоняться святыням, у них есть любимый женский монастырь, куда они постоянно ездят к любимой матушке, особенно после провокационных звонков журналистов — чтобы отдохнуть и с нормальными людьми посидеть. Монастырей много, и они много ездят по святым местам, потому что там люди нормальные. По мнению супруги актера, в этой стране единственные нормальные люди как раз в монастырях.

Отказ Ильина от участия в телепрограммах связан именно с запретом жены — в последнее время телевизионщики неоднократно обманывали пару, и теперь они предпочитают держаться от ТВ подальше.

В январе 2024 года в Сети появились слухи, что Владимир Ильин якобы болен раком и находится в тяжелом состоянии. Telegram-канал SHOT сообщал, что артисту несколько лет назад диагностировали рак предстательной железы, и для избавления от недуга он проходил лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии. Лечение замедляет деление раковых клеток, останавливая рост опухоли. По информации канала, актер почти смог остановить развитие болезни.

Зоя Пыльнова в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что ее супруг чувствует себя хорошо. Недавно он перенес операцию на ноге — вырезали тромб, и все нормально, уже ходит. Долго не разрешали ходить, потому что шрам был, а так все в порядке. Она призвала не поднимать бучу и не нагнетать обстановку вокруг здоровья мужа. Стоит отметить, что в семье Ильиных уже сталкивались с онкологией — у брата артиста Александра обнаружили рак пищевода последней стадии, а отец Адольф Ильин скончался в 1990 году в шестьдесят семь лет от рака.

Награды и признание Владимира Ильина: от «Кинотавра» до ордена

Широкую известность Ильину принес спектакль «Агент 00» Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

За долгую карьеру Владимир Ильин собрал внушительную коллекцию наград. В 1991 году он получил премию кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль в фильме «Сукины дети», в 1993-м — приз фестиваля «Созвездие» за лучшее исполнение роли второго плана в картине «Затерянный в Сибири» и премию «Ника» за роль в «Макарове», а также приз фестиваля «Киношок» за ту же работу.

Восьмого января 1999 года Владимир Адольфович получил почетное звание «Народный артист Российской Федерации» за большие заслуги в области искусства. В том же году он взял премию «Золотой овен» за лучшую мужскую роль второго плана в «Сибирском цирюльнике», премию «Ника» и «Кинотавр» за «Хочу в тюрьму», а также Государственную премию Российской Федерации за «Сибирского цирюльника».

В 2009 году Ильин получил приз Московского международного кинофестиваля за лучшее исполнение мужской роли в «Палате № 6», в 2010-м — «Нику» за ту же работу. В 2017 году он взял приз кинофестиваля БРИКС за лучшую роль второго плана и приз фестиваля «Вече» за роль в «Времени первых», а в 2018-м — еще одну «Нику» за эту картину.

В 2023 году Владимир Ильин был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. В 2025 году на Московском международном кинофестивале ему вручили почетный приз «За вклад в кинематограф».

Главные фильмы Владимира Ильина: хронология киножизни

Талант Ильина был отмечен множеством наград, включая Государственную премию России (1999 год) Фото: A Round Table Company / Global Look Press

За пятьдесят восемь лет в кино Владимир Ильин снялся более чем в ста картинах. Среди главных работ актера: