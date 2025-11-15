В Совфеде отметили лидерство России в разработках новейшего оружия
Российские оружейные технологии стали целью западных спецслужб
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия опередила своих конкурентов в разработках современного оружия. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Россия на порядок опередила своих конкурентов и на Западе, и на Востоке, и на Юге, где угодно еще, в части, касающейся разработки самых современных видов оружия. И с точки зрения дальности, и с точки зрения точности», — заявил Косачев в интервью «Известиям».
Также сенатор добавил, что западные страны используют Украину для получения доступа к российским военным технологиям или для подкупа специалистов. По его мнению, Киев выполняет заказы держав, которые стремятся сдержать развитие России или выйти на обеспеченный ею технологический уровень.
В материале также упоминается недавнее предотвращение попытки угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», которую предприняла украинская разведка при поддержке британских спецслужб. Кроме того, приводится мнение старшего научного сотрудника Института ООН по проблемам разоружения Павла Подвига об уникальности российской разработки «Буревестник».
Ранее URA.RU сообщало, испытания российской ракеты «Буревестник» тревожат Запад и показывают силу российских вооруженных сил. Об этом заявил депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. Он выразил надежду, что НАТО сократит поддержку Украины, чтобы исключить атаки на российскую территорию. Линдеманн отметил, что ракета может представлять угрозу для стран альянса, и призвал добиваться прекращения огня и начала переговоров.
