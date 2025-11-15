В Совфеде отметили лидерство России в разработках новейшего оружия

Российские оружейные технологии стали целью западных спецслужб Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия опередила своих конкурентов в разработках современного оружия. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Россия на порядок опередила своих конкурентов и на Западе, и на Востоке, и на Юге, где угодно еще, в части, касающейся разработки самых современных видов оружия. И с точки зрения дальности, и с точки зрения точности», — заявил Косачев в интервью «Известиям».

Также сенатор добавил, что западные страны используют Украину для получения доступа к российским военным технологиям или для подкупа специалистов. По его мнению, Киев выполняет заказы держав, которые стремятся сдержать развитие России или выйти на обеспеченный ею технологический уровень.

В материале также упоминается недавнее предотвращение попытки угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», которую предприняла украинская разведка при поддержке британских спецслужб. Кроме того, приводится мнение старшего научного сотрудника Института ООН по проблемам разоружения Павла Подвига об уникальности российской разработки «Буревестник».