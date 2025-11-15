Украина атаковала гражданскую инфраструктуру Волгограда: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали регионы РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ атаковали ряд регионов. Беспилотники попали в многоэтажные дома в Волгограде, трое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Подробнее об отражении атаки — в материале URA.RU.





03:59 Для транспортировки жильцов к местам ПВР были поданы городские автобусы большой вместимости. В ПВР для людей подготовили спальные места и обеспечили горячим питанием. Об этом рассказали в Администрации Волгограда.

03:58 Пятьдесят человек разместились в пункте временного размещения в волгоградском лицее №7 после атаки БПЛА на дома, среди них есть дети. Передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Администрации города.

Продолжение после рекламы

03:40 В Крыму объявили ракетную опасность. Оповещение распространило МЧС по региону.

03:38 Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль помощь пострадавшим от массированной атаки беспилотников в Волгоградской области. На местах работают прокуроры районов, чтобы координировать действия всех служб. Для жалоб и правовой помощи организована горячая линия: +7 (960) 892-10-20. Об этом рассказали в ведомстве.

Четыре российских аэропорта временно запретили перелеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU





03:30 Угроза атак беспилотников в Оренбургской области сохраняется. В связи с этим в регионе действует режим «Ковер», а работа аэропорта Оренбурга временно приостановлена. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в официальном telegram-канале.

03:10 Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в ряде районов Воронежской области. В результате падения одного из них повреждены фасад частного дома и забор, жертв нет. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

03:06 Беспилотная опасность действует на территории Пензенской, Ростовской, Воронежской, Липецкой области. Информацию распространили в РСЧС.

03:05 Оперштаб Волгоградской области напоминает о запрете на распространение любой информации о последствиях атак БПЛА и работе ПВО. Не приближайтесь и не прикасайтесь к обнаруженным обломкам или подозрительным предметам. О нахождении обломков дрона незамедлительно сообщайте по единому номеру 112.

03:04 Ранее в трех аэропортах России были введены запреты на осуществления рейсов. Ограничения коснулись авиагаваней Казани, Пензы, Самары (Курумоч). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.

Волгоградские многоэтажки подверглись массированному прилету обломков БПЛА Фото: Илья Московец © URA.RU





03:01 Оперативные и муниципальные службы работают на местах, оценивая ущерб. Для обеспечения безопасности жителей поврежденных домов на время работ саперов губернатор распорядился развернуть пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7. Об этом заявили в Администрации Волгограда.

03:00 Также в результате падания обломков дронов подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, Кропоткина и Николая Отрады, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Об этом рассказал Андрей Бочаров.