В Греции запретили митинги из-за Зеленского

Пр мнению властей, проведение массовых собраний представляет серьезную угрозу общественной безопасности Фото: Алена Полозова © URA.RU

В связи с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в Грецию местная полиция ввела запрет на проведение собраний и митингов в центре Афин. Ограничение также распространяется на районы Филотеи и Халандри, прозвучало в эфире греческого телеканала.

«Решениями директоров полицейских управлений Афин и северо-востока столичной области Аттика в муниципалитете Афин, районах Филотеи и Халандри в воскресенье, 16 ноября, с 06:00 до 22:00 (идентично московскому времени — прим. URA.RU) запрещаются все публичные собрания на открытом воздухе в связи с визитом украинского президента», — на данные правоохранителей ссылается ERT-news. Посольство Украины находится на границе столичных районов Филотеи и Халандри.

Греческие журналисты отмечают, что Афины откроют европейское турне Зеленского. Планируется, что в воскресенье в полдень он прибудет в греческую столицу для проведения переговоров на высоком уровне. Среди ключевых тем обсуждения — углубление взаимодействия Греции и Украины, особенно в области энергетики и обороны.

Продолжение после рекламы