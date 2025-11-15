Еще один российский аэропорт приостановил работу
Аэропорт Курумоч приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
16 ноября 2025 в 01:15
Самарский аэропорт ограничил полеты
В самарском аэропорту введен временный запрет на перелеты. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.
