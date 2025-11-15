Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Еще один российский аэропорт приостановил работу

Аэропорт Курумоч приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
16 ноября 2025 в 01:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самарский аэропорт ограничил полеты

Самарский аэропорт ограничил полеты

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В самарском аэропорту введен временный запрет на перелеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал