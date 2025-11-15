Логотип РИА URA.RU
В четырех регионах ЦФО пропал интернет «Ростелекома»

16 ноября 2025 в 02:23
Повреждение кабеля привело к отключению интернета в четырех областях

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители четырех регионов Центрального федерального округа столкнулись с отсутствием проводного интернета от компании «Ростелеком». Проблемы со связью затронули Ярославскую, Ивановскую, Костромскую и Владимирскую области, также сообщается о сбоях в работе телевидения. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы»,— сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг. 

В компании пояснили, что причиной сбоя стала авария по вине третьих лиц. По данным владимирского филиала «Ростелекома», был поврежден магистральный провод в Ярославской области. Из-за технических проблем в Ярославле также была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит официальные полномочия при угрозах отключать Россию от мирового интернета и управлять ключевой инфраструктурой сети совместно с Минцифры и ФСБ. Однако, по данным ТАСС, полный разрыв с глобальной сетью власти не планируют, так как это может навредить работе российского интернета и его устойчивости. Полная изоляция рассматривается как риск, а не как цель.

