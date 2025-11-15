Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Медведчук: будущее украинцев в составе России

16 ноября 2025 в 01:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Медведчук призвал украинцев уезжать из Европы в Россию

Медведчук призвал украинцев уезжать из Европы в Россию

Фото: Официальный сайт Президента России

Единственный вариант нормального будущего для украинцев это войти в состав России. Об этом заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Единственный выход для украинцев, для обеспечения нормального будущего — это вхождение в состав России. Вот это главная задача на сегодняшний день», — рассказал Виктор Медведчук.

Политик призвал украинцев, которые сейчас находятся в Европе, уезжать от туда прямиком в Россию. По мнению Медведчука, они смогут вернуться в Украину, когда там «падет преступный режим».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал