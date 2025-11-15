Медведчук: будущее украинцев в составе России
Медведчук призвал украинцев уезжать из Европы в Россию
Фото: Официальный сайт Президента России
Единственный вариант нормального будущего для украинцев это войти в состав России. Об этом заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Единственный выход для украинцев, для обеспечения нормального будущего — это вхождение в состав России. Вот это главная задача на сегодняшний день», — рассказал Виктор Медведчук.
Политик призвал украинцев, которые сейчас находятся в Европе, уезжать от туда прямиком в Россию. По мнению Медведчука, они смогут вернуться в Украину, когда там «падет преступный режим».
