Общество

Выплаты и пенсии

Пенсию в России возможно увеличить в два раза

16 ноября 2025 в 03:43
Россияне могут увеличить пенсию, если выйдут на заслуженный отдых позже на 10 лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Размер пенсии в России можно увеличить более чем вдвое, если отложить выход на пенсию на 10 лет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он увеличит пенсию более чем в два раза», — процитировало слова Бессараб ТАСС.

Также депутат отметила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. В течение этого времени будут начисляться и дополнительные баллы, уточнила парламентарий.

Однако есть один важный нюанс, подчеркнула Бессараб. Для накопления соответствующих сбережений гражданин должен получать только заработную плату.

Помимо отсрочки выхода на пенсию, существуют и другие способы увеличения пенсионных выплат. Например, пенсия может вырасти при переезде в регионы с районным коэффициентом, оформлении на попечение несовершеннолетних или нетрудоспособных родственников, достижении 80 лет, а также при продолжении трудовой деятельности и предоставлении в Социальный фонд документов о ранее неучтенном стаже или заработке.

