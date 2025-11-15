Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Вспыхнувший из-за БПЛА в Волгограде пожар удалось потушить

16 ноября 2025 в 04:45
Пожар на улице Кропоткина в Волгограде ликвидирован

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пожар в многоэтажном доме в Волгограде, который начался после атаки беспилотника, был ликвидирован. Возгорание произошло в жилом здании на улице Кропоткина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«Пожар в многоэтажном доме, возникший после атаки украинского БПЛА, потушен. Возгорание на улице Кропоткина ликвидировано», — говорится в сообщении администрации, которое приводит агентство РИА Новости. 

Ранее глава региона Андрей Бочаров информировал об атаке беспилотников на жилые дома в двух районах города. В результате атаки пострадали три человека, были зафиксированы повреждения.

