Вспыхнувший из-за БПЛА в Волгограде пожар удалось потушить
Пожар на улице Кропоткина в Волгограде ликвидирован
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Пожар в многоэтажном доме в Волгограде, который начался после атаки беспилотника, был ликвидирован. Возгорание произошло в жилом здании на улице Кропоткина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
«Пожар в многоэтажном доме, возникший после атаки украинского БПЛА, потушен. Возгорание на улице Кропоткина ликвидировано», — говорится в сообщении администрации, которое приводит агентство РИА Новости.
Ранее глава региона Андрей Бочаров информировал об атаке беспилотников на жилые дома в двух районах города. В результате атаки пострадали три человека, были зафиксированы повреждения.
