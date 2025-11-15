Что известно о попадании обломков БПЛА по домам в Волгограде

Трое пострадавших в результате атаки БПЛА на жилые районы Волгограда Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, в результате которой были повреждены жилые дома и пострадали три человека. Власти региона организовали работу экстренных служб по ликвидации последствий, включая тушение пожара, и подготовили пункты временного размещения для жителей на время работы саперов. Подробности в материале URA.RU.

ПВО отразили атаку над Волгоградской областью

Губернатор сообщил, что ночью ПВО отражала массированную атаку дронов. Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в течение ночи подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. Глава региона квалифицировал произошедшее как террористическую атаку, направленную на жилые объекты.

После падения БПЛА пострадали дома

В результате атаки пострадали дома и люди (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU





В результате атаки были повреждены жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. По данным губернатора, по адресу улица им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также зафиксированы повреждения в домах на улицах Восточно-Казахстанская, 12, Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а. В результате инцидента пострадали три человека, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Продолжение после рекламы

Начался пожар

В одном из поврежденных домов, расположенном по адресу улица Кропоткина, 1, начался пожар. Как уточнил Андрей Бочаров, пожарные службы были оперативно направлены на место и незамедлительно приступили к тушению очага возгорания. На месте работают специалисты оперативных служб для уточнения масштабов повреждений.

Для жителей подготовят ПВР

Губернатор Бочаров поручил подготовить два ПВР Фото: Анна Журавлева © URA.RU



