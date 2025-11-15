Открыта горячая линия по поводу поврежденных из-за БПЛА домов в Волгограде
Специалисты готовы оказывать помощь пострадавшим в круглосуточном режиме
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Волгограде запустили горячую линию для пострадавших горожан в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщила областная прокуратура.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Телефон: +7 960-892-10-20», — указано в telegram-канале ведомства.
URA.RU уже рассказывало, что беспилотники попали в многоквартирные дома — повреждены стекла и фасады. Власти доложили о трех пострадавших, передает RT. В ряде регионов ввели временные ограничения на полеты. Наши корреспонденты подробно освещают тему в своей онлайн-трансляции.
