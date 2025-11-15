Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Открыта горячая линия по поводу поврежденных из-за БПЛА домов в Волгограде

16 ноября 2025 в 03:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Специалисты готовы оказывать помощь пострадавшим в круглосуточном режиме

Специалисты готовы оказывать помощь пострадавшим в круглосуточном режиме

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Волгограде запустили горячую линию для пострадавших горожан в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщила областная прокуратура.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Телефон: +7 960-892-10-20», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже рассказывало, что беспилотники попали в многоквартирные дома — повреждены стекла и фасады. Власти доложили о трех пострадавших, передает RT. В ряде регионов ввели временные ограничения на полеты. Наши корреспонденты подробно освещают тему в своей онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал