Одну из пострадавших из-за атаки БПЛА в Волгограде госпитализировали
В ходе атаки украинских БПЛА на Волгоград пострадали три человека
После атаки украинских БПЛА в Волгограде госпитализировали одну из трех пострадавших. Два других местных жителя от медпомощи отказались. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области.
«Госпитализирована женщина 1954 года рождения. У нее перелом плеча и ранения осколками стекла. Двое от госпитализации отказались», — приводит подробности РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что обломки украинских беспилотников повредили четыре жилых дома в Волгограде. На месте работают экстренные службы.
