После атаки БПЛА в Волгограде 50 человек разместили в ПВР

Во временном пункте расположились 50 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После атаки БПЛА на жилые дома в Волгограде 50 человек, среди которых есть дети, разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее №7 Дзержинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В ПВР Дзержинского района в лицее №7 разместились 50 человек. Среди них дети, часть из них уже спит», — сообщили в администрации. ПВР был оперативно развернут на территории учебного учреждения для обеспечения безопасности и комфорта пострадавших.

Как сообщало URA.RU ранее, ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Были повреждены жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах, пострадали три человека.

