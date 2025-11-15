Логотип РИА URA.RU
Происшествия

После атаки БПЛА в Волгограде 50 человек разместили в ПВР

16 ноября 2025 в 04:33
Во временном пункте расположились 50 человек

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После атаки БПЛА на жилые дома в Волгограде 50 человек, среди которых есть дети, разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее №7 Дзержинского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

«В ПВР Дзержинского района в лицее №7 разместились 50 человек. Среди них дети, часть из них уже спит», — сообщили в администрации. ПВР был оперативно развернут на территории учебного учреждения для обеспечения безопасности и комфорта пострадавших. 

Как сообщало URA.RU ранее, ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Были повреждены жилые дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах, пострадали три человека.

Власти региона организовали работу экстренных служб по ликвидации последствий, включая тушение пожара. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров квалифицировал произошедшее как террористическую атаку, направленную на жилые объекты. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

