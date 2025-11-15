Экономист Задорнов рассказал про безопасные инвестиции для обычных россиян
Экономист Задорнов советует держать деньги на вкладах
Фото: Илья Московец © URA.RU
Экономист и экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что для обычных россиян безопаснее всего инвестировать в депозиты. По его мнению, это устойчивая основа для инвестиционного портфеля в 2026 году.
«Для обычного человека депозит остается устойчивой основой инвестиционного портфеля. Я как физическое лицо, без риска заработаю 13-14 % на депозите в следующем году», — поделился экономист в интервью телеканалу РБК.
Ранее экономист рассказал, куда лучше всего вложить один миллион рублей. По его мнению, наибольшую доходность принесет банковский вклад.
