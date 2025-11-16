Логотип РИА URA.RU
Экономика

Депутат Бундестага рассказал, когда ФРГ начнет покупать российский газ

Депутат АдГ Котре: отношения между ФРГ и Россией скоро восстановятся
16 ноября 2025 в 05:23
Российские энергоресурсы были драйвером немецкой экономики

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Энергетическое сотрудничество между Германией и Россией возобновится в течение десяти лет. Об этом заявил Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения. Я надеюсь, что это произойдет быстрее», — заявил немецкий депутат РИА Новости.

По мнению депутата, поставки российских энергоносителей в Германию были стабильными и надежными. Без выгодных ресурсов ФРГ терпит деиндустриализацию.

