В Австралии гонщик врезался в толпу, девять человек пострадали

Семь мужчин и две женщины пострадали во время инцидента Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На востоке Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу, пострадали девять человек. Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал 7News.

«Девять человек получили травмы и один из них в критическом состоянии после того, как гоночный автомобиль врезался в толпу в регионе Новый Южный Уэльс», — сказано в сообщении. Уточняется, что в больницу были доставлены девять человек, среди которых семь мужчин и две женщины.