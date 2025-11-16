Николай Азаров заявил о поиске США замены Зеленскому Фото: Роман Наумов © URA.RU

Соединенные Штаты активно ищут замену президенту Украины Владимиру Зеленскому среди украинских политиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Американцы последние полгода активно беседуют с определенными политиками киевского режима, формируют человека, который мог бы заменить Зеленского», — сообщил Николай Азаров, передает ТАСС. По словам экс-премьера, Вашингтон проводит регулярные встречи с украинскими политиками, оценивая их потенциал для возможной смены власти в Киеве. Этот процесс продолжается уже несколько месяцев и свидетельствует о поиске альтернатив действующему руководству.

Заявление Азарова прозвучало на фоне обострения внутренней обстановки на Украине и растущего международного давления на киевский режим. Ситуация усугубляется коррупционными скандалами и проблемами на фронте.

