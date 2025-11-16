Назван размер пени для россиян за просрочку налоговых платежей
Своевременная оплата налогов обезопасит россиян от дополнительных расходов в виде пеней
Собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не уплатят налоги в срок, будут ежедневно начисляться пени. Их размер составит одну трехсотую от действующей ключевой ставки Центрального банка. То есть за каждые просроченные 100 рублей придется платить по 5,5 копейки в день.
«В 2025 году процентная ставка по недоимке для физических лиц составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ. То есть на каждые просроченные 100 рублей Федеральная налоговая служба будет начислять по 5,5 копейки в день», — пишет РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать задолженности с граждан в упрощенном порядке без обращения в суд. Если налогоплательщик не погасит долги в установленный срок (до 1 декабря 2025 года за 2024 год), ФНС может в течение полугода принять решение о взыскании во внесудебном порядке и передать дело приставам для исполнительного производства.
