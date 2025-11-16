Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

RS: Киев не планирует выводить войска из окруженного Красноармейска

16 ноября 2025 в 06:03
Попытка удержать Красноармейск обернется большими потерями для ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев не планирует вывод войск из окруженного Красноармейска и его окрестностей. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Боевики ВСУ столкнулись с большой „неудачей“, попав в окружение в Красноармейске. Киев не станет выводить заблокированные подразделения вплоть до тотального разгрома ВСУ», — цитирует «Комсомольская правда» американских аналитиков.

Эксперты также сообщают, что российские войска продолжают наступать в Красноармейске. Попытка удержать город и его окрестности приведет к большим потерям ВСУ в живой силе и технике, которые перевесят ущерб от отступления.

Ранее сообщалось о больших трудностях ВСУ на Красноармейском направлении. Украинские боевики, попавшие в окружение, голодают и сдаются в плен.

