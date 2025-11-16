Астроном Леб: межзвездный «космический корабль» проявил новую аномалию
Космическое тело постепенно приближается к Земле
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Астрономы зарегистрировали излучение от межзвездного объекта 3I/ATLAS. При этом природа такого явления остается неясна, поделился своими соображениями на этот счет ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
«Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном <...> 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров», — написал Леб в своем авторском блоге.
По мнению эксперта, маловероятно, что оттоки газа замедляли вращение объекта. Так как, напротив, асимметрия в процессе газовыделения обычно приводит к усилению вращения.
Необычный межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили в июле 2025 года, и с тех пор он регулярно привлекает внимание ученых своими характеристиками. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает, что поведение и структурные особенности тела не могут доказывать его причастность к разумным существам внеземного происхождения. Обратное допускает астрофизик Леб.
3I/ATLAS заметно ускорился в конце октября. Российские ученые предположили, что это произошло из-за вспышек на обратной стороне Солнца. Установлено, что 19 декабря 2025 года неопознанное космическое тело максимально приблизится к Земле. По одной из версий это — древняя комета с комой диаметром около 24 км, чей возраст превышает 7,5 млрд лет.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.