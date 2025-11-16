Пострадавшие в «Крокусе» до сих пор нуждаются в помощи психотерапевта

По словам пострадавшего, его сын до сих пор не оправился от нанесенной ему психологической травмы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Посетитель «Крокус сити холла» сообщил, что его семья нуждается в помощи психотерапевтов. По его словам, последствия пережитого стресса до сих пор сказываются на эмоциональном состоянии близких. Об этом стало известно из его показаний в ходе допроса на заседании Второго Западного окружного военного суда.

В момент нападения террористов люди, которые находились в «Крокусе», сначала подумали, что сильная стрельба — это часть концертной программы. Посетители сперва приняли их за взрыв хлопушек. Однако им удалось взять себя в руки, и это помогло им спастись.

«Им с супругой понадобилось медикаментозное лечение и впоследствии квалифицированная психологическая помощь. А несмотря на то, что их ребенок быстро успокоился, он до сих пор боится громких шагов и воздушных шаров», — передает слова пострадавшего ТАСС.

Мужчина также рассказал, как ему с семьей удалось избежать опасности во время террористического акта в концертном зале. Он сообщил, что вместе с супругой и несовершеннолетним сыном сумел воспользоваться моментом и покинуть место нападения, выйдя в холл «Крокуса», который был усеян телами погибших, что также оказало влияние на психику всех членов его семьи.