Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пострадавшие в «Крокусе» до сих пор нуждаются в помощи психотерапевта

16 ноября 2025 в 06:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам пострадавшего, его сын до сих пор не оправился от нанесенной ему психологической травмы

По словам пострадавшего, его сын до сих пор не оправился от нанесенной ему психологической травмы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Посетитель «Крокус сити холла» сообщил, что его семья нуждается в помощи психотерапевтов. По его словам, последствия пережитого стресса до сих пор сказываются на эмоциональном состоянии близких. Об этом стало известно из его показаний в ходе допроса на заседании Второго Западного окружного военного суда.

В момент нападения террористов люди, которые находились в «Крокусе», сначала подумали, что сильная стрельба — это часть концертной программы. Посетители сперва приняли их за взрыв хлопушек. Однако им удалось взять себя в руки, и это помогло им спастись.

«Им с супругой понадобилось медикаментозное лечение и впоследствии квалифицированная психологическая помощь. А несмотря на то, что их ребенок быстро успокоился, он до сих пор боится громких шагов и воздушных шаров», — передает слова пострадавшего ТАСС.

Продолжение после рекламы

Мужчина также рассказал, как ему с семьей удалось избежать опасности во время террористического акта в концертном зале. Он сообщил, что вместе с супругой и несовершеннолетним сыном сумел воспользоваться моментом и покинуть место нападения, выйдя в холл «Крокуса», который был усеян телами погибших, что также оказало влияние на психику всех членов его семьи.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Тогда группа террористов зашла в концертный зал и открыла огонь по посетителям концертного зала. В результате пришествия погибло около 150 человек и 609 получили ранения. Само здание было почти полностью разрушено. Сейчас прокуратура исследует результаты допроса и оглашения показаний потерпевших и свидетелей. 

Материал из сюжета:

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал