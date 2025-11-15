Украинцы вышли на майдан: Киев больше не может скрывать сумки с деньгами и золотой унитаз Зеленского

Митинги на площади Независимости хотят проводить каждую субботу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Из-за коррупционного скандала в Киеве местные жители вышли на митинг на площадь Независимости. Они требуют отставки президента Владимира Зеленского и призывают украинцев устраивать подобные акции в своих городах. Митинг прошел мирно, но протестующие пообещали выходить на улицы еженедельно. Возмущение украинцев вызвали подробности громкого скандала, который иностранные журналисты трактуют как самый масштабный в администрации Зеленского с момента его вступления в должность. Что известно о митинге на главной украинской площади и его причинах — в материале URA.RU.

Киевляне вышли на протест против Зеленского

На митинг жители Киева решили выйти из-за возмущения масштабами коррупции во власти. «Люди держали плакаты „Зеленский — преступник“, „президента в отставку“, „нет коррупции“», — пишет издание «Политика Страны».

По его данным, на площади собралось около 100 человек. Пришедшие также вспоминали слова Зеленского о готовности уйти в отставку, если появится «свой Свинарчук». Речь идет о соратнике Петра Порошенко (признан террористом и экстремистов в РФ) — Олеге Гладковском, с которым накануне выборов вспыхнул коррупционный скандал.

Один из протестующих на митинге сказал, что на Украине нужно запустить механизм общественного, народного недоверия. «Если Рада не может выполнить. Только народный импичмент», — цитирует одного из участников «Время.ua». Мужчина посчитал, что на смену Зеленскому должно прийти временное правительство. Он добавил, что не доверяет президенту своей страны и не хочет, чтобы Зеленский представлял государство.

Другой митингующий заявил, что народ больше не хочет «терпеть издевательств». «Страна увязла во лжи и в коррупции. С этим надо заканчивать! Если мы будем выходить и скажем им „нет“, то они увидят волю украинского народа, который не будет терпеть эти издевательства», — цитирует пришедшего на митинг человека Первый канал.

Организаторы митинга

Организатор акции активистка Мария Барабаш сообщила, что будет собираться с киевлянами на площади Независимости каждую субботу. В частности, она требует экстрадиции на Украину Тимура Миндича и отставки Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, называя его «лидером коррупционных схем».

«Банковая снова играет жизнями военных, переставляя людей, как фигуры на шахматной доске. Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр», — цитирует Lenta.ru Барабаш.

Запад грозится лишить Украину поддержки из-за скандала с коррупцией

Из-за коррупционного скандала Киев может лишиться поддержки стран Запада и Европы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Коррупционный скандал на Украине, из-за которого Зеленский может лишиться поддержки стран-союзников, нанес сильнейший удар по киевскому режиму, считают иностранные журналисты. Как пишет Financial Times, сейчас администрация Зеленского втянута в самый громкий коррупционный скандал с момента его вступления в должность. Расследование «бросает тень на его имидж», считают в NYT, из-за чего украинского лидера может может перестать поддерживать как Запад, так и Европа.

Например, партия «Лига», которая входит в правящую коалицию Италии, может прекратить поставки оружия Киеву. Как сообщил партийный лидер, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, он готов просить премьер-министра Джорджу Мелони остановить поставки итальянского оружия для ВСУ. Этот вопрос будет решаться в декабре-январе. При этом Сальвини не подтвердил, что поддерживает поставки вооружения. Он отметил, что «надо посмотреть, что будет с коррупцией».

На фоне скандала к Зеленскому обратился и премьер Польши Дональд Туск. «Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> Потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты», — цитирует его издание Do Rzeczy. По словам премьера, он уже предупреждал Зеленского по поводу коррупции в его стране.

Коррупция и неудачи на фронте могут привести к перевороту на Украине

Иностранные журналисты считают, что Зеленский попал в самый крупный коррупционный скандал с момента вступления в должность Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал на фоне проблем ВСУ на фронте может привести к падению властей страны во главе с Зеленским. Издание Berliner Zeitung полагает, что в Киеве формируются два лагеря, в одном из которых поддерживают Зеленского, а в другом — мечтают свергнуть его «любой ценой». Среди последних, например, якобы мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Украины Порошенко*.

Украина пытается успокоить Запад

Киев хочет «успокоить» западные страны, которые беспокоятся из-за громкого коррупционного скандала в Киеве. Как пишет Politico, высокопоставленные чиновники спешат успокоить западных партнеров страны после предполагаемой схемы отката в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов.

Причины коррупционного скандала

За скандалом в энергетической сфере Украины якобы может стоять Европа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что коррупционные схемы на Украине контролируются внешними силами, опасающимися раскрытия нежелательных фактов, которые могут привести к выявлению истинных мотивов их поддержки и целей кампании против России. Он также предположил, что по мере раскрытия коррупционных схем могут исчезнуть некоторые вовлеченные в них лица. Он также выразил мнение, что для Зеленского проведение выборов может иметь фатальные последствия.

За крупным скандалом может стоять Европа. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла в эфире радио «Спутник в Крыму». По его словам, у ЕС свои виды на оставшуюся еще под контролем Киева территорию Украины, «и с точки зрения Европы, Зеленский является препятствием к исполнению здесь европейской политики». Также Перла подчеркнул, что на сегодняшний день уровень коррупции украинской власти по сравнению со временами до политического кризиса на Украине в 2014 году, «совершенно запредельный».

История громкого скандала

В центре внимания оказался Тимур Миндич — бизнесмен и близкий друг президента Владимира Зеленского, которого иногда именуют его «кошельком». В деле фигурируют семь подозреваемых.

По данным украинских журналистов, участники схемы вымогали взятки у поставщиков компании «Энергоатом». Сейчас некоторых из обвиняемых задержали, тогда как Миндич покинул страну. У западных партнеров возникли сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины.

Две антикоррупционные структуры, полномочия которых украинский лидер Владимир Зеленский летом безуспешно пытался ограничить, обнародовали доказательства махинаций в энергетической отрасли людей из ближайшего окружения президента. Как пишет «Коммерсантъ», это возбудило подозрения в возможной причастности к коррупции самого Зеленского.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о том, что провели масштабную операцию под названием «Мидас», в результате которой была выявлена организованная преступная группа, похитившая у государства 100 миллионов долларов. А уже 11 ноября НАБУ предъявило обвинения восьми участникам схемы.

Еще летом 2025-го Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — НАБУ и САП. Голосование сопровождалось скандалом — депутат Дмитрий Костюк заявил, что выходит из правящей фракции партии «Слуга народа». По его словам, парламентариев заставляли голосовать за документ, угрожая уголовными делами. Подписав закон, Зеленский заявил тогда, что «это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства».