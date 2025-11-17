ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области
17 ноября 2025 в 06:14
Украинские беспилотники атаковали Ульяновскую область. Целью вражеского нападения была местная подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских. Как отметил глава области, силы ПВО успешно пресекли налет дронов. Разрушений и пострадавших не обнаружено.
